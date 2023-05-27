«Люблю тебя, Петра творенье»: актер Иван Краско рассказал о роли, которую сыграет в день 320-летия Петербурга

Актер театра, кино и озвучивания, писатель, народный артист Российской Федерации Иван Краско надеется, что у него хватит сил сыграть спектакль по случаю юбилея Северной столицы. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом ФАН.
Собеседник отметил, что в настоящий момент все его мысли заняты тем, чтобы исполнить свой высокий долг артиста и предстать перед зрителем в праздничный вечер.
«Сегодня у меня спектакль в государственном академическом драматическом театре имени В.Ф. Комиссаржевской, я вернулся в свой город! Почти вся труппа присутствует в этой постановке. Роль у меня простая. В финале я выхожу и читаю дорогого сердцу Александра Пушкина: «Люблю тебя, Петра творенье…» Главное, чтобы мне хватило сил сыграть свою роль, и вообще, повидаться с коллегами. Я уже на так часто бываю в театре по причине возраста. Для меня это радостный день», — рассказал актер.
Иван Краско также перечислил некоторые места Северной столицы, которые особенно милы его сердцу.
«Конечно же, такие места есть. Это и Университетская набережная, где находится сам государственный университет и филологический факультет, вечернее отделение которого я не закончил, убежав в театральный институт. Еще мне очень нравится Никольский собор. Люблю Невский проспект. Естественно, Дворцовую площадь», — поведал собеседник ФАН.
Кроме того, по случаю 320-летия города на Неве, артист поделился сердечными пожеланиями в адрес петербуржцев.
«Хотелось бы, чтобы у нас был прекрасный губернатор, соответствующий нашему великому городу. В этом смысле нужно как-то строже быть», — напутствовал актер.
Ранее музыкант Игорь Бутман через ФАН поздравил жителей Северной столицы с днем города. По его мнению, Санкт-Петербург — самое красивое место в мире.