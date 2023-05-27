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Летчика атакованного ВСУ штурмовика Су-25 представили к награде

Армия
Летчика атакованного ВСУ штурмовика Су-25 представили к награде

Российский летчик, который смог посадить Су-25 ВКС РФ после попадания ракеты ВСУ, представлен к боевой награде. Об этом рассказали в министерстве обороны.

Украинские боевики атаковали самолет из ПЗРК, когда он возвращался после успешного выполнения задачи. Несмотря на действия ВСУ, российский военнослужащий стабилизировал поврежденную машину, долетел до ближайшего аэродрома и выполнил посадку. За проявленные качества летчик представлен к ордену Мужества, говорится в сообщении Минобороны РФ.

ВСУ ранее попытались вернуть потерянные позиции на Краснолиманском направлении, однако российские военные не позволили это сделать. Об этом сообщил глава пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
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