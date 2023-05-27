Летчика атакованного ВСУ штурмовика Су-25 представили к награде

Украинские боевики атаковали самолет из ПЗРК, когда он возвращался после успешного выполнения задачи. Несмотря на действия ВСУ, российский военнослужащий стабилизировал поврежденную машину, долетел до ближайшего аэродрома и выполнил посадку. За проявленные качества летчик представлен к ордену Мужества, говорится в сообщении Минобороны РФ.