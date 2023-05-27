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В МИД сочли попытки Японии обвинить Россию в «ядерном шантаже» циничными

Политика
В МИД сочли попытки Японии обвинить Россию в «ядерном шантаже» циничными

Попытки японских властей обвинить Москву в «ядерном шантаже» являются циничными и нечистоплотными, говорится в сообщении Министерства иностранных дел России.

Ведомство отметило, что Россия никогда не меняла своих принципов относительно применения ядерного вооружения. Москва оценивает вероятное влияние очередного пакета санкций Японии на национальную безопасность и экономику и не оставит его без ответа.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала ответы правительства Германии на вопросы о поставке Великобританией Киеву высокотоксичного вооружения.
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