В МИД сочли попытки Японии обвинить Россию в «ядерном шантаже» циничными

Попытки японских властей обвинить Москву в «ядерном шантаже» являются циничными и нечистоплотными, говорится в сообщении Министерства иностранных дел России.
Ведомство отметило, что Россия никогда не меняла своих принципов относительно применения ядерного вооружения. Москва оценивает вероятное влияние очередного пакета санкций Японии на национальную безопасность и экономику и не оставит его без ответа.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала ответы правительства Германии на вопросы о поставке Великобританией Киеву высокотоксичного вооружения.