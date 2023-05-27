Природные пожары в Югре распространились на площади 1000 гектаров

Площадь лесных пожаров, бушующих в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, достигла 1 тысячи гектаров. Об этом сообщил местный департамент недропользования и природных ресурсов.
Ранее обострилась ситуация на Урале и в Тюменской области, где огонь распространился на территории 900 гектаров. После этого пламя перекинулось на соседний регион.
Как отметили в ведомстве, специалисты приступили к тушению лесного пожара в Сургутском районе ХМАО. Его площадь составила 640 гектаров.
Еще пять возгораний обнаружили в Кондинском и Ханты-Мансийском районах. При этом всего к ликвидации последствий подключились 117 работников Авиалесоохраны и лесопожарных формирований Югры.
Накануне вечером в Красноярске вспыхнул дилерский центр бренда «Кировец». Огонь охватил площадь 750 квадратных метров.