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В МИД заявили, что не оставят без ответа новые санкции со стороны Японии

Политика
В МИД заявили, что не оставят без ответа новые санкции со стороны Японии

Россия не оставит без ответа очередные санкции Японии. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел страны.

Внешнеполитическое ведомство обратило внимание на обнародованный 26 мая 20-й пакет санкционных мер Японии, который включает ограничения против российских физических и юридических лиц. В МИД предположили, что Токио поставило себе задачу вырваться в лидеры антироссийских санкций.

Ведомство указывает, что Россия продолжает следить за реализацией Японией таких шагов и оценивать их возможное воздействие. Нелегитимные действия Токио не останутся без ответа, указывается в сообщении.

Ранее Япония осудила Россию за намерение разместить ядерное орудие на территории Белоруссии.
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