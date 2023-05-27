В МИД заявили, что не оставят без ответа новые санкции со стороны Японии

Россия не оставит без ответа очередные санкции Японии. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел страны.
Внешнеполитическое ведомство обратило внимание на обнародованный 26 мая 20-й пакет санкционных мер Японии, который включает ограничения против российских физических и юридических лиц. В МИД предположили, что Токио поставило себе задачу вырваться в лидеры антироссийских санкций.
Ведомство указывает, что Россия продолжает следить за реализацией Японией таких шагов и оценивать их возможное воздействие. Нелегитимные действия Токио не останутся без ответа, указывается в сообщении.
Ранее Япония осудила Россию за намерение разместить ядерное орудие на территории Белоруссии.