В МИД заявили, что не оставят без ответа новые санкции со стороны Японии

Внешнеполитическое ведомство обратило внимание на обнародованный 26 мая 20-й пакет санкционных мер Японии, который включает ограничения против российских физических и юридических лиц. В МИД предположили, что Токио поставило себе задачу вырваться в лидеры антироссийских санкций.