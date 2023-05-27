Фанаты сравнили с бункером новый особняк Beyonce за 200 млн долларов

Поклонники сравнили новый особняк звездной американской пары Бейонсе и Jay Z с военным бункером, сообщает Page Six.
Супруги приобрели самый дорогой дом в Калифорнии за 200 миллионов долларов, оплатив покупку наличными.
Несмотря на впечатляющие габариты резиденции и баснословную стоимость, фанаты высмеяли особняк, площадь которого составляет 2787 квадратных метров.
Здание сравнили с огромным сортировочным центром сети складов компании Costco, тюрьмой и даже военным бункером.
«Этот дом выглядит как бункер времен Второй мировой войны» — написал один из поклонников.
Ранее в столице Великобритании множество бездомных столкнулись с выселением из-за предстоящего концерта Бейонсе.