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Фанаты сравнили с бункером новый особняк Beyonce за 200 млн долларов

Шоу-бизнес
Фанаты сравнили с бункером новый особняк Beyonce за 200 млн долларов

Поклонники сравнили новый особняк звездной американской пары Бейонсе и Jay Z с военным бункером, сообщает Page Six.

Супруги приобрели самый дорогой дом в Калифорнии за 200 миллионов долларов, оплатив покупку наличными.

Несмотря на впечатляющие габариты резиденции и баснословную стоимость, фанаты высмеяли особняк, площадь которого составляет 2787 квадратных метров.

Здание сравнили с огромным сортировочным центром сети складов компании Costco, тюрьмой и даже военным бункером.

«Этот дом выглядит как бункер времен Второй мировой войны» — написал один из поклонников.

Ранее в столице Великобритании множество бездомных столкнулись с выселением из-за предстоящего концерта Бейонсе.
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