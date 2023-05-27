«Город-открытка, город-история»: звезда «Убойной силы» Андрей Зибров поздравил граждан с 320-летием Петербурга

27 мая отмечает день рождения прекрасный, блистательный Санкт-Петербург. В 2023 году городу исполняется ровно 320 лет.
Санкт-Петербург был основан по указу Петра I в 1703 году. Сперва была построена крепость на Заячьем острове, известная как Петропавловская крепость. Затем воздвигли Адмиралтейство, порт и дворцы для придворной знати. Царь лично контролировал работы по строительству города, а также участвовал в проектировании некоторых улиц и площадей. В 1712 году Санкт-Петербург официально был провозглашен городом и столицей.
Российский актер театра и кино, уроженец Петербурга Андрей Зибров в беседе с корреспондентом ФАН поздравил граждан с праздником и пожелал особенному городу не менее хорошего руководства.
«Я поздравляю всех петербуржцев, ленинградцев с праздником. Наш город стоит. Наш город, я надеюсь, будет процветать. Наш город особенный и, конечно же, для особенного города в руководстве должны быть особенные люди, которые относятся к городу, как к своему дому. Дому, из которого они не собираются уезжать, а останутся в нем до конца, вместе со всеми. Я своему родному городу желаю процветания, желаю людей, которые бы думали о городе, жили бы заботами города. Желаю жителям таких начальников города, чтобы мы делали одно дело, в одном направлении думали и работали. Город прекрасный, город-открытка, город-история, город-трудовой подвиг, город-ратный подвиг. Конечно, никому не нужно этого забывать», — считает Андрей Зибров.
Ранее ФАН рассказал, какие события стоит посетить гостям и жителям Северной столицы в юбилей города.