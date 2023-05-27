«Город-открытка, город-история»: звезда «Убойной силы» Андрей Зибров поздравил граждан с 320-летием Петербурга

Санкт-Петербург был основан по указу Петра I в 1703 году. Сперва была построена крепость на Заячьем острове, известная как Петропавловская крепость. Затем воздвигли Адмиралтейство, порт и дворцы для придворной знати. Царь лично контролировал работы по строительству города, а также участвовал в проектировании некоторых улиц и площадей. В 1712 году Санкт-Петербург официально был провозглашен городом и столицей.