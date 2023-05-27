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Россия обсудила с Египтом сотрудничество в области цифровой трансформации судебной системы

Весь мир
Россия обсудила с Египтом сотрудничество в области цифровой трансформации судебной системы

Каир, 27 мая. Генеральный прокурор России Игорь Краснов встретился с министром юстиции Египта Омаром Марвани. В ходе переговоров стороны обсудили возможности сотрудничества двух стран в области цифровой трансформации и обмена опытом в этой сфере.

«Ваше участие в Международном юридическом форуме в Санкт-Петербурге стало убедительным тому подтверждением. Я с большим удовольствием прочитал Ваш доклад по вопросам прав человека», — сообщил Краснов своему коллеге.

По словам генерального прокурора, отношения между Россией и Египтом динамично развиваются в различных сферах, включая правовую.

Ранее стало известно, что РФ работает над созданием крупнейшего промышленного города в Каире, который носит название «Город солнца».
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