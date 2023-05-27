Россия обсудила с Египтом сотрудничество в области цифровой трансформации судебной системы

Каир, 27 мая. Генеральный прокурор России Игорь Краснов встретился с министром юстиции Египта Омаром Марвани. В ходе переговоров стороны обсудили возможности сотрудничества двух стран в области цифровой трансформации и обмена опытом в этой сфере.