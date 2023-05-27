Россия осудила провокационные антисербские действия Приштины

Напомним, что косовские силовики при поддержке миссии ЕС вторглись в ряд населенных на территории Косовской Митровицы на севере непризнанного Косово. Действия полиции, которая пыталась привести к присяге албанских мэров в городах Зубин Поток, Лепосавич и Звечан, привели к столкновениям.