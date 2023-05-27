Россия осудила провокационные антисербские действия Приштины

Россия встревожена ситуацией вокруг сербов и Косово. Соответствующее заявление сделали в министерстве иностранных дел РФ.
Москва осуждает провокационные антисербские действия Приштины, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве. МИД России убежден, что подобное поведение Косово подводит обстановку «вплотную к горячей фазе».
Напомним, что косовские силовики при поддержке миссии ЕС вторглись в ряд населенных на территории Косовской Митровицы на севере непризнанного Косово. Действия полиции, которая пыталась привести к присяге албанских мэров в городах Зубин Поток, Лепосавич и Звечан, привели к столкновениям.