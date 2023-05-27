Палата представителей Ливии осудила ПНЕ за удар беспилотником по городу Аз-Завия

Бенгази, 27 мая. Палата представителей Ливии осудила поступок Министерства обороны утратившего легитимность Правительства национального единства (ПНЕ) республики, пишут арабские СМИ.
Сотрудники минобороны ПНЕ совершили нападение с помощью беспилотника на дом одного из членов парламента в городе Аз-Завия.
«Мы осуждаем вопиющее нападение на резиденцию представителя Палаты представителей Али Абу Зрибы и с такой же суровостью осуждаем атаку на мирных жителей и гражданские объекты», — сказано в заявлении ведомства.
Ливийский парламент добавил, что такие действия представляют угрозу жизни населения, ухудшают ситуацию безопасности, создают хаос и подрывают усилия, направленные на восстановление стабильности и проведение президентских выборов через полномочные комитеты.
Ранее Палата представителей республики большинством голосов вынесла вотум недоверия в отношении премьер-министра Правительства национальной стабильности (ПНСт) Фатхи Башаги.