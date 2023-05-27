Командующий ВС Судана призвал миссию ООН заменить своего посланника в Хартуме

Хартум, 27 мая. Председатель Суверенного совета Судана и командующий войсками Абдель Фаттах аль-Бурхан обратился к Организации Объединенных Наций с просьбой заменить Фолькера Пертеса, пишут арабские СМИ.
«Присутствие посланника не способствует выполнению мандата Интегрированной миссии Организации Объединенных Наций по поддержке переходного этапа в Судане», — заявил он.
Председатель также обвинил Фолькера Пертеса в распространении дезинформации в докладах, утверждая, что существует консенсус по рамочному соглашению.
«Командующий Силами быстрого реагирования Мухаммед Хамдан Дагло, возможно, не восстал бы, если бы не заметил признаков поддержки со стороны партий, посланника ООН», — добавил Аль-Бурхан.
Ранее представитель Организации Объединенных Наций в Судане обвинил враждующие стороны в нарушении международного гуманитарного права.