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Алжир подтвердил свое несогласие с иностранным вмешательством в дела Ливии

Весь мир
Алжир подтвердил свое несогласие с иностранным вмешательством в дела Ливии

Алжир, 27 мая. Посол Алжира в Италии Абделькрим Туария заявил о том, что его страна не принимает иностранного вмешательства в дела Ливии, пишут арабские СМИ.

Туария сообщил о сотрудничестве его государства с Италией для укрепления стабильности в регионе Сахеля, а также для избежания любого иностранного вмешательства, которое может ухудшить ситуацию.

«Мы твердо верим, что международное сотрудничество, основанное на взаимном уважении и общей цели развития и стабильности, необходимо для обеспечения лучшего будущего для Африки», — добавил он.

Ранее министр жилищного строительства утратившего легитимность Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абу Бакр аль-Гави провел встречу со своим алжирским коллегой Мохаммедом Белариби.
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