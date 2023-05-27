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Беспилотник упал в Андреапольском округе Тверской области

Происшествия
Беспилотник упал в Андреапольском округе Тверской области

Крушение беспилотного летательного аппарата (БПЛА) зафиксировано в Тверской области. Детали раскрыли в пресс-службе правительства региона.

Уточняется, что инцидент произошел в Андреапольском округе. В результате падения БПЛА никто не пострадал, говорится в сообщении.

На месте крушения беспилотника уже работают оперативные службы. Ситуация находится на контроле губернатора Тверской области Игоря Рудени.

В селе Поповка Краснояружского района с беспилотника ранее было сброшено два взрывных устройства. Один снаряд сдетонировал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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