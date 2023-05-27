Беспилотник упал в Андреапольском округе Тверской области

Крушение беспилотного летательного аппарата (БПЛА) зафиксировано в Тверской области. Детали раскрыли в пресс-службе правительства региона.
Уточняется, что инцидент произошел в Андреапольском округе. В результате падения БПЛА никто не пострадал, говорится в сообщении.
На месте крушения беспилотника уже работают оперативные службы. Ситуация находится на контроле губернатора Тверской области Игоря Рудени.
В селе Поповка Краснояружского района с беспилотника ранее было сброшено два взрывных устройства. Один снаряд сдетонировал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.