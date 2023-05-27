Комментатор Губерниев рассказал о манипуляциях с составом сборной по биатлону в СБР

Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о манипуляциях со стороны Союза биатлонистов России, из-за которых многие спортсмены потеряли места в сборной. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По словам Губерниева, ряд биатлонистов, в числе которых Елизавета Каплина, Василий Томшин, Иван Колотов и другие, не попали в состав сборной. В ближайшее время у них заканчиваются контракты.
«Их просто выкинули! СБР по-хамски изменил правила попадания в команду», — написал комментатор.
Губерниев считает, что СБР молчит и боится конфликта с руководством.
«Молчите дальше… Дна-то мы еще не достигли…», — добавил он.
Телеведущий отметил, что раньше для попадания в сборную отборочными были соревнования в Ижевске и Чайковском, а теперь совет без предупреждения изменил порядок включения в состав национальной команды.
Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что не стоит доверять спискам спортсменов из России, допущенных к международным соревнованиям.