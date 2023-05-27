Ровесник века — дела и факты: мэтру американской политики Генри Киссинджеру 100 лет

На официальных постах Генри Киссинджер проявил себя весьма ловким и изворотливым политиком. Он стал инициатором улучшения отношений между Вашингтоном и Пекином, а также признания КНР в качестве официального представителя Китая в ООН с 25 октября 1971 года вместо Китайской Республики, чьё правительство США в 1949 году эвакуировали на Тайвань. Он модерировал политику «разрядки» с Советским Союзом (в том числе договоры ОСВ-1 и ПРО в 1972 году, а также Хельсинкские соглашения 1975 года), руководствуясь тезисом о том, что «отношения между Вашингтоном и Москвой, а также Вашингтоном и Пекином всегда должны быть лучше отношений между Москвой и Пекином».