Генри Киссинджеру (уроженцу баварского городка Фюрт Хайнцу Альфреду Киссингеру) 27 мая 2023 года исполняется 100 лет. Дата, достойная не просто упоминания, но, с учетом личности юбиляра, детального рассмотрения в более широком контексте, а именно — «века Америки», который хронологически почти совпадает с «веком Киссинджера».
Североамериканские Соединенные Штаты, которые вступили в Первую мировую войну только 6 апреля 1917 года, то есть после уничтожения Российской империи и отмены обязательств Антанты перед Николаем II, стали главными победителями этой войны. Как известно, в 1914 году суммарный внешний долг США составлял около 3 млрд долл., а к 1921 году только европейские страны оказались должны Соединенным Штатам 15 млрд долларов, американская экономика стала не только крупнейшей, но и самой быстрорастущей в мире, а доллар созданной в 1913 году Федеральной резервной системы начал теснить британский фунт стерлингов на мировых финансовых рынках.
Но этот период американского «Процветания» (Prosperity) продлился меньше десятилетия, и осенью 1929 года сменился Великой Депрессией — вследствие того, что американский капитал не получил свободного доступа на внешние рынки, прежде всего — европейских держав, их колоний и «подмандатных территорий». Поэтому в США уже в начале 1930-х годов был взят курс на переиздание Первой мировой войны. Одним из следствий этого курса стал приход к власти в Германии Гитлера и его нацистской партии, что, в конце концов, вынудило семью Киссингеров покинуть родные места и в 1938 году эмигрировать в США. Причиной эмиграции называется «растущий остракизм и дискриминация», которые испытывали евреи в Третьем рейхе.
Хайнцу тогда было 16 лет, и для него переезд за океан оказался серьёзным вызовом, пусть и смягченным принадлежностью к еврейской общине. Понятно, что семья эмигрантов оказалась, мягко говоря, далеко не на верхах и даже не на средних ступенях американского общества: изменивший имя и фамилию на Генри Киссинджер молодой немецкий еврей после окончания средней школы в Нью-Йорке работал на фабрике и пытался выучиться на бухгалтера. Его судьбу изменил призыв на военную службу в 1943 году и знакомство там с другим эмигрантом из числа немецких евреев Фрицем Кремером (1906-2003), который впоследствии сыграл огромную роль в формировании внешней политики и военной доктрины США после Второй мировой войны.
Кремера называли «Киссинджером Киссинджера», в числе других его протеже значатся министр обороны США в 1961-1968 годах Роберт Макнамара, глава администрации Белого дома и 59-й госсекретарь США Александр Хейг, заместитель министра обороны США Пол Вулфовиц и многие другие известные представители американской военно-политической элиты. Благодарность ему публично высказывали президенты США Ричард Никсон и Рональд Рейган. Кремер взял шефство над Киссинджером, способствовал его продвижению по линии военной разведки, а также рекомендовал «получить достойное джентльмена образование», чем тот и занялся, поступив в 1947 году в Гарвардский колледж.
За шесть лет Генри последовательно получил степени бакалавра (с полным отличием) и магистра искусств, а также доктора философии в Гарвардском университете. Еще будучи бакалавром, он при помощи ЦРУ организовал Гарвардский международный семинар, директором которого являлся с 1951 по 1971 год, — один из многочисленных центров «холодной войны», стержнем которой являлось не столько противостояние «коммунистической угрозе», сколько формирование Pax Americana, «мира по-американски». Этому Генри Киссинджер по факту и посвятил всю свою сознательную жизнь — на разных постах и в разных ипостасях.
Разумеется, его «звездным часом» стала работа в качестве советника президента США по национальной безопасности в 1969-1975 гг., а затем государственного секретаря США в 1973-1977 гг. (при республиканцах Ричарде Никсоне и Джеральде Форде). На эти посты Генри Киссинджер попал благодаря своей активной работе в Гарварде и различных американских и международных структурах: Совете по национальной безопасности, Совете по международным отношениям, RAND Corp., Фонде братьев Рокфеллеров (и был советником Нельсона Рокфеллера в президентских кампаниях 1960, 1964 и 1968 годов) etc. Кроме того, в 1957 году он выпустил в свет книгу «Ядерное оружие и внешняя политика», а в 1961 году «Необходимость выбора», обе получили широкое признание в США и на Западе в целом.
На официальных постах Генри Киссинджер проявил себя весьма ловким и изворотливым политиком. Он стал инициатором улучшения отношений между Вашингтоном и Пекином, а также признания КНР в качестве официального представителя Китая в ООН с 25 октября 1971 года вместо Китайской Республики, чьё правительство США в 1949 году эвакуировали на Тайвань. Он модерировал политику «разрядки» с Советским Союзом (в том числе договоры ОСВ-1 и ПРО в 1972 году, а также Хельсинкские соглашения 1975 года), руководствуясь тезисом о том, что «отношения между Вашингтоном и Москвой, а также Вашингтоном и Пекином всегда должны быть лучше отношений между Москвой и Пекином».
Он дипломатическими средствами обеспечивал отказ США от золотого обеспечения доллара и переход к «нефтедоллару» по итогам арабо-израильской Войны Судного дня 1973 года (знаменитая «челночная дипломатия»). При этом Киссинджер вовсе не был «голубем мира» (присужденная ему Нобелевская премия мира 1973 года за Парижские соглашения по конфликту во Вьетнаме де-факто оказалась фикцией). Но он использовал и мирные, и военные инструменты для достижения поставленных целей — на его совести, помимо прочего, незаконные американские бомбардировки Камбоджи и Лаоса, операция «Кондор» в Аргентине, переворот Пиночета в Чили в 1973 году, затягивание вьетнамского конфликта и множество других кровавых пятен, что нынешнего юбиляра никогда особо не заботило. Хорошо известно его изречение: «Незаконное мы совершаем сразу, неконституционное требует несколько больше времени».
Предельный цинизм Генри Киссинджера при максимальном соблюдении внешних приличий ярко проявился в ходе Уотергейтского скандала. Последний завершился уходом в отставку его официального патрона Ричарда Никсона, но позволил передать Белый дом вице-президенту Джеральду Форду, а неофициальному патрону Киссинджера Нельсону Рокфеллеру — стать вице-президентом США и добиться трансформации Бреттон-Вуддской валютной системы в Ямайскую. После этого сам Киссинджер «ушел в тень», оставаясь одним из главных модераторов американской и мировой политики — в качестве главы международной консалтинговой фирмы Kissinger Associates, постоянного члена и участника Трехсторонней комиссии, Бильдербергского клуба и множества других идеологических, политических и экономических структур коллективного Запада.