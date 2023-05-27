Петербург отмечает юбилей: какие события стоит посетить жителям и гостям Северной столицы

День основания города традиционного празднуют в Санкт-Петербурге 27 мая. При этом в текущем году Северной столице исполняется 320 лет, в связи с чем для жителей и гостей подготовили обширную развлекательную программу.
Вечером зажгут факелы на Ростральных колоннах. Один из символов города будет работать в период с 23:55 до 00:05.
Кроме того, на площади Островского стартовало самое «вкусное» мероприятие этих выходных — Фестиваль мороженого. На территории перед Александринским театром появились десятки палаток с популярным лакомством, которые продолжат работать в воскресенье.
В субботу в 21:30 на Дворцовой площади пройдет гала-концерт. В нем примут участие известные оперные певцы и музыканты Академического симфонического оркестра Петербургской филармонии. Также зрителей ждут выступления танцоров балета и молодежного хора «СоГласие».
Чуть позже, в 23:15, начнется фестиваль «Музыка Дворцового моста» на Адмиралтейской набережной. Организацию мероприятия доверили сотрудникам театра имени Ф. И. Шаляпина.
Уже ночью состоится Петровский фестиваль огня, во время которого в небо выпустят многочисленные фейерверки. Их установят в акватории реки Невы, на Стрелке Васильевского острова, пляже Петропавловской крепости и прилегающих территориях.
Меж тем губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил петербуржцев со знаменательной датой. Чиновник отметил уникальность Северной столицы и заявил, что она навсегда останется гордостью России.