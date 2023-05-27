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В Молдавии прошла акция «Свеча памяти» против отмены Дня Победы

Общество
В Молдавии прошла акция «Свеча памяти» против отмены Дня Победы

В Молдавии общественные деятели провели акцию «Свеча памяти» в протест планам правительства отменить праздник Дня Победы.

Активисты у здания правительства страны выложили надпись «День Победы» из свечей. Цель акции заключалась в напоминании властям о тех, кто защищал людей от фашистских захватчиков.

Правящая партия в Молдавии приняла законопроект о переименовании Дня Победы в День памяти павших во Второй Мировой войне. Кроме того, дата, согласно документу, переносится с 9 мая на 8.

Ранее глава Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев выполнит решение Международного уголовного суда (МУС) по «аресту» президента России Владимира Путина.
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