В Госдепе США сообщили об отказе Китая от диалога после встречи в Вене

Китай отказывается от контактов с США после встречи в Вене. Об этом сообщил помощник госсекретаря по делам безопасности Индо-Тихоокеанского региона Эли Ратнер.
Дипломат заявил, что официальные представители не реагируют на любые инициативы по взаимодействию. В частности, они отклоняют официальные телефонные звонки, встречи и любые диалоги с представителями США.
Ранее Ратнер сообщил, что Китай не дал ответа на предложение провести на полях сингапурской конференции по безопасности встречу главы Пентагона Ллойда Остина и министра обороны КНР Ли Шанфу.
Накануне издание Politico написало, что отношения США и Китая далеки от дружественных. Стороны не стремятся к диалогу, из-за чего их отношения лишь усугубляются.