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В Госдепе США сообщили об отказе Китая от диалога после встречи в Вене

Политика
В Госдепе США сообщили об отказе Китая от диалога после встречи в Вене

Китай отказывается от контактов с США после встречи в Вене. Об этом сообщил помощник госсекретаря по делам безопасности Индо-Тихоокеанского региона Эли Ратнер.

Дипломат заявил, что официальные представители не реагируют на любые инициативы по взаимодействию. В частности, они отклоняют официальные телефонные звонки, встречи и любые диалоги с представителями США.

Ранее Ратнер сообщил, что Китай не дал ответа на предложение провести на полях сингапурской конференции по безопасности встречу главы Пентагона Ллойда Остина и министра обороны КНР Ли Шанфу.

Накануне издание Politico написало, что отношения США и Китая далеки от дружественных. Стороны не стремятся к диалогу, из-за чего их отношения лишь усугубляются.
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