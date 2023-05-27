Крокодилы и буйволы прогнали из домов более тысячи семей в Мозамбике

Буйволы из специального заповедника «Марромеу» в дельте реки Замбези ворвались в жилые районы, вынудив население перебраться на речные острова. Однако там на жителей открыли охоту крокодилы. В местной администрации сообщили, что жертвами столкновений с хищниками стали три человека. Сейчас граждан собираются эвакуировать.