Крокодилы и буйволы прогнали из домов более тысячи семей в Мозамбике

Мапуту, 27 мая. Более тысячи семей вынуждены покинуть свои дома из-за нападений диких животных в центральной части Мозамбика.
Буйволы из специального заповедника «Марромеу» в дельте реки Замбези ворвались в жилые районы, вынудив население перебраться на речные острова. Однако там на жителей открыли охоту крокодилы. В местной администрации сообщили, что жертвами столкновений с хищниками стали три человека. Сейчас граждан собираются эвакуировать.
Расширение городов в Африке все чаще приводит к тому, что животные вторгаются в человеческие поселения. Власти стран Черного континента пытаются свести к минимуму конфликт между дикой природой и человеком, но порой происходят трагедии.
Ранее кенийские фермеры убили старейшего льва на Черном континенте, возраст которого составлял 19 лет. Хищник напал на домашний скот.
Позднее представители этого же вида попытались полакомиться козами в национальном парке «Амбосели» на юго-востоке Кении. Приставленные присматривать за парнокопытными жители схватились за оружие и расправились с незваными гостями.