Саксофонист Игорь Бутман поздравил жителей Петербурга с Днем города

Репутация Северной столицы, как города с неприветливым климатом, абсолютно не заслужена. Таким мнением в беседе с ФАН поделился саксофонист, народный артист РФ Игорь Бутман.
По случаю 320-летия города на Неве, его уроженец в разговоре с корреспондентом нашего издания заявил, что считает Санкт-Петербург самым прекрасным местом на нашей планете.
«Это моя Родина. Мой город. Самый красивый город в мире! Мне дороги все места, где я учился жил, работал», — сказал музыкант.
Игорь Бутман также поделился своим мнением о климате Северной столицы. По его словам, городу на Неве вовсе не следует приписывать репутацию места, где погода очень неприветлива.
«Я прожил там 22 года, но никогда об этом не думал. Погода — прелесть каждого места. Тут уж, кто, где родился, и кто к чему привык. Когда я приезжаю в Ленинград, мне дышать легче. Неважно, идет дождь или светит солнце. Зимой — одна красота, весной — другая. Осенью вокруг золотые листья. Я не могу сказать, что погода плохая. Просто она питерская, и все. Питер прекрасен и у природы нет плохой погоды», — пояснил собеседник ФАН.
В завершение он поделился своими сердечными пожеланиями в адрес жителей Санкт-Петербурга.
«Здоровья, счастья! Пусть все будут иметь возможность любить город как я, не думать о погоде, а думать о том счастье, что мы живем в России, в Петербурге, и счастливы. Там много истории, много красоты. Всем творческих и других успехов», — напутствовал музыкант.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в праздновании Дня основания Санкт-Петербурга. Она возложила цветы к памятнику Петру I.