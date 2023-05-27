Замглавы МИД РФ Богданов обсудил с послом Конго подготовку к саммиту «Россия — Африка»

Москва, 27 мая. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов и посол Республики Конго в Москве Давид Мадук обсудили подготовку к предстоящему саммиту «Россия — Африка», который пройдет в Петербурге этим летом.
Стороны договорились развивать диалог по актуальным международным вопросам и повестке Черного континента. А также подтвердили намерение укреплять дружественные отношения между государствами и расширять взаимовыгодное сотрудничество в экономической, инвестиционной, гуманитарной и других сферах.
«При этом был подтвержден настрой Москвы и Браззавиля на углубление политического диалога по актуальным темам международной и африканской повестки дня, координацию шагов в ООН и других коллективных форматах», — уточнили в ведомстве.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров посетил Республику Конго и встретился с президентом Дени Сассу-Нгессо, чтобы обсудить поставки продовольствия на материк. В рамках поездки дипломат также пообщался с конголезским коллегой Жан-Клодом Гакоссо, министры озвучили готовность углублять военно-техническое сотрудничество между странами.