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Билл Гейтс заявил, что ассистент на основе ИИ сможет заменить поисковик Google

Общество
Билл Гейтс заявил, что ассистент на основе ИИ сможет заменить поисковик Google

Сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс рассказал о создании ассистента, наделенного искусственным интеллектом, который способен заменить большинство привычных сервисов. Об этом он сообщил на мероприятии Goldman Sachs и SV Angel в Сан-Франциско.

По словам предпринимателя, такой ассистент станет стоящей технологией, благодаря которой людям больше не придется пользоваться поисковиками вроде Google и Amazon. Сейчас такого цифрового помощника не существует, но в обозримом будущем он может появиться, отмечает Гейтс.

Ассистент будет адаптирован под человека, его привычки и темп и упростят своему обладателю жизнь. Бизнесмен добавил, что будет огорчен, если его корпорация не поучаствует в этом проекте.

Ранее предпринимателя Илона Маска заподозрили в создании цифрового двойника для систем ИИ.
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