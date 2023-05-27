Билл Гейтс заявил, что ассистент на основе ИИ сможет заменить поисковик Google

Сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс рассказал о создании ассистента, наделенного искусственным интеллектом, который способен заменить большинство привычных сервисов. Об этом он сообщил на мероприятии Goldman Sachs и SV Angel в Сан-Франциско.
По словам предпринимателя, такой ассистент станет стоящей технологией, благодаря которой людям больше не придется пользоваться поисковиками вроде Google и Amazon. Сейчас такого цифрового помощника не существует, но в обозримом будущем он может появиться, отмечает Гейтс.
Ассистент будет адаптирован под человека, его привычки и темп и упростят своему обладателю жизнь. Бизнесмен добавил, что будет огорчен, если его корпорация не поучаствует в этом проекте.
Ранее предпринимателя Илона Маска заподозрили в создании цифрового двойника для систем ИИ.