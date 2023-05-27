В Турции намерены сохранить добрососедские отношения с Россией в случае победы оппозиции на выборах

Турция продолжит поддерживать добрососедские отношения с Россией, если на выборах президента республики победит оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу. Подробности раскрыли журналисты.
Говоря о готовности Анкары сохранить добрососедские отношения с Москвой, СМИ сослались на источник в Народно-республиканской партии Турции. Второй тур президентских выборов в республике пройдет 28 мая, передает ТАСС.
Данные опроса центра Area Araştırma показывают, что нынешний лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его оппонент имеют равные шансы на победу в грядущем этапе электоральной гонки.