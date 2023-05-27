В Волновахе в результате обстрела ВСУ погибла женщина

Один человек погиб, еще один получил ранения в результате обстрела Волновахи со стороны ВСУ. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК.
В СЦКК поступили сообщения о жертвах среди гражданских лиц в городах ДНР. В одном из домов в переулке Майском в Волновахе погибла 72-летняя женщина. Ранения получил 50-летний мужчина.
Представительство ДНР накануне сообщало, что украинские войска обстреляли Волноваху тремя ракетами из РСЗО. Атака произошла в 09:30.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал об обстреле Шебекино.