Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В Волновахе в результате обстрела ВСУ погибла женщина

Происшествия
В Волновахе в результате обстрела ВСУ погибла женщина

Один человек погиб, еще один получил ранения в результате обстрела Волновахи со стороны ВСУ. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК.

В СЦКК поступили сообщения о жертвах среди гражданских лиц в городах ДНР. В одном из домов в переулке Майском в Волновахе погибла 72-летняя женщина. Ранения получил 50-летний мужчина.

Представительство ДНР накануне сообщало, что украинские войска обстреляли Волноваху тремя ракетами из РСЗО. Атака произошла в 09:30.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал об обстреле Шебекино.
волноваха днр сцкк всу
Военкоры ФАН