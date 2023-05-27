Глава МИД Лавров отреагировал на угрозы Украины в адрес Владимира Путина

Украина ведет себя как террористическое государство, которое само вводит себя в это качество. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров после угроз Киева в сторону главы государства Владимира Путина.
В беседе с журналистами он подчеркнул, что страны Запада уже сомневаются в том, насколько адекватно мыслит правительство Украины.
«Я нисколько не сомневаюсь, что кукловоды, которые сидят в Вашингтоне и в Лондоне, начинают задумываться о том, насколько эти люди адекватны», — подчеркнул Лавров.
Он также заявил, что забрать свои слова назад после таких высказываний не получится. Поэтому Запад должен ответить за произошедшее.
Ранее глава российского МИД оценил взвешенную позицию Сомали в вопросе украинского кризиса.