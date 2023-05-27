Посол по особым поручениям МИД РФ Озеров: африканцы хотят роста российского присутствия на материке

Сибай, 27 мая. Посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров заявил, что большинство африканцев хочет увеличения присутствия России на Черном континенте.
Среди властей государств и жителей сформировался позитивный образ Москвы как друга и союзника. Феномен ненависти к РФ, который наблюдается у западных стран, обошел стороной население материка.
«Феномен культуры отмены, ненависти к России — это искусственно сформированный нарратив в англо-саксонских странах. Если же говорить об остальном мире, я могу говорить прежде всего про Африку, где сейчас часто бываю, я вам могу подтвердить: подавляющее большинство жителей Африканского континента ждут не дождутся, когда Россия туда придет. Колоссальный запрос на Россию», — сказал сотрудник дипмиссии на Всероссийском инвестиционном сабантуе «Зауралье-2023» в Сибае.
По его словам, сейчас у Черного континента и России наметился огромный потенциал для товарооборота. Москва активно работает над формированием совместной логистики и созданием взаиморасчета в национальных валютах.
Ранее профессор кафедры европейских исследований СПбГУ Станислав Ткаченко в рамках пресс-конференции мероприятия «Рейтинг лидеров государств Африки: результаты исследования» заявил, что РФ — одна из немногих стран, которая выстраивает сотрудничество с материком на равных.