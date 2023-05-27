Посол по особым поручениям МИД РФ Озеров: африканцы хотят роста российского присутствия на материке

«Феномен культуры отмены, ненависти к России — это искусственно сформированный нарратив в англо-саксонских странах. Если же говорить об остальном мире, я могу говорить прежде всего про Африку, где сейчас часто бываю, я вам могу подтвердить: подавляющее большинство жителей Африканского континента ждут не дождутся, когда Россия туда придет. Колоссальный запрос на Россию», — сказал сотрудник дипмиссии на Всероссийском инвестиционном сабантуе «Зауралье-2023» в Сибае.