Звезда фильмов «Мстители» Элизабет Олсен рассказала, как правильно подписывать контракт с Marvel

Голливудская актриса Элизабет Олсен дала советы коллегам, которые в будущем хотели бы сотрудничать с киностудией Marvel. Об этом говорится в материале американской газеты Variety.
В частности, звезда фильмов «Мстители» посоветовала подписывать контракт только на один проект. Это позволит артистам сохранить больше свободы в творческом плане, а также влиять на судьбу воплощенного ими персонажа.
«Если первый опыт съемок вам понравится настолько, что вы захотите вернуться к своему герою или героине снова, у вас будет такая возможность», — добавила исполнительница роли Алой Ведьмы.
Меж тем руководитель Marvel Studios Кевин Файги оценил вклад актера Роберта Дауни-младшего, сыгравшего Железного человека, в успех франшизы о супергероях. Продюсер уверен, что без 58-летнего артиста «попросту не было бы никакой киновселенной».