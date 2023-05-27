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Звезда фильмов «Мстители» Элизабет Олсен рассказала, как правильно подписывать контракт с Marvel

Шоу-бизнес
Звезда фильмов «Мстители» Элизабет Олсен рассказала, как правильно подписывать контракт с Marvel

Голливудская актриса Элизабет Олсен дала советы коллегам, которые в будущем хотели бы сотрудничать с киностудией Marvel. Об этом говорится в материале американской газеты Variety.

В частности, звезда фильмов «Мстители» посоветовала подписывать контракт только на один проект. Это позволит артистам сохранить больше свободы в творческом плане, а также влиять на судьбу воплощенного ими персонажа.

«Если первый опыт съемок вам понравится настолько, что вы захотите вернуться к своему герою или героине снова, у вас будет такая возможность», — добавила исполнительница роли Алой Ведьмы.

Меж тем руководитель Marvel Studios Кевин Файги оценил вклад актера Роберта Дауни-младшего, сыгравшего Железного человека, в успех франшизы о супергероях. Продюсер уверен, что без 58-летнего артиста «попросту не было бы никакой киновселенной».
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