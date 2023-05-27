Экипаж корабля «Иван Хурс» представили к боевым наградам после уничтожения беспилотников в районе Босфора

Военнослужащие экипажа разведывательного корабля (СРЗК) «Иван Хурс», которые отбили атаку беспилотников в районе Босфора, представлены к боевым наградам. Об этом сообщили в министерстве обороны России.
Попытка атаки на российский корабль-разведчик производилась с помощью беспилотных катеров, запущенных из оперативного центра, открытого в Очакове при помощи США в 2018 году, ранее сообщил осведомленный источник.
Российское судно уже вернулось в Севастополь своим ходом. Рядом с кораблем не было замечено каких-либо буксиров или вспомогательных судов