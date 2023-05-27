Африка оказалась в ловушке из-за денежно-кредитной политики развитых стран

Страны Африки оказались в ловушке из-за действий развитых стран, которые меняют свою денежно-кредитную политику ради собственных интересов. Об этом заявил посол Экваториальной Гвинеи в Москве Лусиано Нкого Ндонг Айекаба в интервью РИА Новости.
Дипломат подчеркнул, что Африка оказалась в сложной экономической, продовольственной, финансовой и энергетической ситуации. Основными причинами стали нестабильная ситуация в мире и несправедливый международный экономический порядок.
«Африканские страны оказались в ловушке на нижней ступени глобальной производственной цепочки и не имеют достаточных ресурсов и возможностей для противостояния рискам», — указал Ндонг Айекаба.
Ранее посол Экваториальной Гвинеи назвал Россию приоритетом во внешней политике. Ндонг Айекаба также поприветствовал активные усилия Москвы по укреплению мира и стабильности.