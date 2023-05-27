Африка оказалась в ловушке из-за денежно-кредитной политики развитых стран

Страны Африки оказались в ловушке из-за действий развитых стран, которые меняют свою денежно-кредитную политику ради собственных интересов. Об этом заявил посол Экваториальной Гвинеи в Москве Лусиано Нкого Ндонг Айекаба в интервью РИА Новости.