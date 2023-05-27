Губернатор Ленобласти Дрозденко обратился к петербуржцам по случаю Дня города

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил жителей Санкт-Петербурга с 320-летием со дня основания города, сообщает пресс-служба региональной администрации.
Дрозденко в поздравлении отметил уникальность Санкт-Петербурга и заявил, что этот город всегда был и остается гордостью России. Он заявил, что Северная столица не перестает удивлять своей красотой и особой атмосферой. Губернатор пожелал Петербургу новых исторических горизонтов.
Кроме того, он подчеркнул, что Санкт-Петербург и Ленинградская область всегда были не просто близкими соседями, но и «добрыми товарищами». Дроздов отметил, что у субъектов «одна судьба» и «теплые взаимоотношения».
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поздравил Санкт-Петербург с Днем города.