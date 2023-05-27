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Под Красноярском нашли забетонированные в бочке человеческие останки

Происшествия
Под Красноярском нашли забетонированные в бочке человеческие останки

Житель поселка Березовый лог в Красноярском крае обнаружил недалеко от своего участка бочку с забетонированными в ней останками человека. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

25 мая местный житель заметил на обочине дороги закрытую металлическую бочку. Вскрыв ее, мужчина обнаружил в песчано-гравийной смеси залитой бетоном человеческий скелет.

Следственный отдел по Емельяновскому району возбудил уголовное дело по статье об убийстве в связи с признаками преступления.

Сотрудники правоохранительных органов назначили судмедэкспертизу, которая установит пол, возраст погибшего, отсутствие ии наличие травм, а также причину смерти.

Начаты следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для выяснения всех деталей произошедшего.

Ранее в Ленобласти обнаружили три пакета с расчлененным телом.
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