Под Красноярском нашли забетонированные в бочке человеческие останки

Житель поселка Березовый лог в Красноярском крае обнаружил недалеко от своего участка бочку с забетонированными в ней останками человека. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.
25 мая местный житель заметил на обочине дороги закрытую металлическую бочку. Вскрыв ее, мужчина обнаружил в песчано-гравийной смеси залитой бетоном человеческий скелет.
Следственный отдел по Емельяновскому району возбудил уголовное дело по статье об убийстве в связи с признаками преступления.
Сотрудники правоохранительных органов назначили судмедэкспертизу, которая установит пол, возраст погибшего, отсутствие ии наличие травм, а также причину смерти.
Начаты следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для выяснения всех деталей произошедшего.
Ранее в Ленобласти обнаружили три пакета с расчлененным телом.