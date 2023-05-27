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Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле Шебекино со стороны ВСУ

Происшествия
Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле Шебекино со стороны ВСУ

Город Шебекино Белгородской области попал под обстрел ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Из-за удара, совершенного украинскими боевиками, никто не пострадал. Одной женщине стало плохо на фоне перенесенного стресса. Ее доставят в районную больницу.

«Взрывной волной от прилета снаряда ствольной артиллерии поврежден фасад и выбиты стекла в ледовой арене, также есть прилеты на территорию парковки — повреждено дорожное полотно», — подчеркнул Гладков.

Зафиксированы и прилеты по пешеходному мосту. Переправа получила повреждения в нескольких местах из-за обстрела со стороны ВСУ, добавил глава региона.

Украинские военные ранее нанесли удар по Киевскому району Донецка. О последствиях ночного обстрела рассказал глава администрации города Алексей Кулемзин.
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