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Спикер Совфеда России Матвиенко приняла участие в праздновании 320-летия Петербурга

Общество
Спикер Совфеда России Матвиенко приняла участие в праздновании 320-летия Петербурга

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в праздновании Дня основания Санкт-Петербурга. Она возложила цветы к памятнику Петру I.

Политический деятель появилась на Сенатской площади в Северной столице. Она приняла участие в церемонии возложения цветов к монументу.

На мероприятии присутствовали не только представители правительства, но и почетные граждане. Мероприятие завершилось проходом караула по Адмиралтейской набережной в сопровождении духового оркестра.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поздравил город на Неве. Он напомнил, что с Северной столицей связано большое количество деятелей культуры. По мнению руководителя комитета, главная задача — сохранить и преумножить достояние Петербурга.
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