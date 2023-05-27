Спикер Совфеда России Матвиенко приняла участие в праздновании 320-летия Петербурга

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в праздновании Дня основания Санкт-Петербурга. Она возложила цветы к памятнику Петру I.
Политический деятель появилась на Сенатской площади в Северной столице. Она приняла участие в церемонии возложения цветов к монументу.
На мероприятии присутствовали не только представители правительства, но и почетные граждане. Мероприятие завершилось проходом караула по Адмиралтейской набережной в сопровождении духового оркестра.
Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поздравил город на Неве. Он напомнил, что с Северной столицей связано большое количество деятелей культуры. По мнению руководителя комитета, главная задача — сохранить и преумножить достояние Петербурга.