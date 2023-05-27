Сербия уличила НАТО в невыполнении миссии при беспорядках в Косово

Контингент НАТО не выполнил свою миссию при беспорядках в Косово. Соответствующее заявление сделали в Совете безопасности Сербии.
В Белграде также рассказали о реакции на происходящее. Армия Сербии остается в максимальной боеготовности, говорится в сообщении Совбеза.
Косовские силовики при поддержке миссии Евросоюза ранее вторглись в ряд населенных на территории Косовской Митровицы на севере непризнанного Косово.
Действия полиции, которая пыталась привести к присяге албанских мэров в городах Зубин Поток, Лепосавич и Звечан, привели к столкновениям. Местное сербское население заблокировало здания муниципалитетов, чтобы помешать захвату власти в сербских городах края.