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Сербия уличила НАТО в невыполнении миссии при беспорядках в Косово

Политика
Сербия уличила НАТО в невыполнении миссии при беспорядках в Косово

Контингент НАТО не выполнил свою миссию при беспорядках в Косово. Соответствующее заявление сделали в Совете безопасности Сербии.

В Белграде также рассказали о реакции на происходящее. Армия Сербии остается в максимальной боеготовности, говорится в сообщении Совбеза.

Косовские силовики при поддержке миссии Евросоюза ранее вторглись в ряд населенных на территории Косовской Митровицы на севере непризнанного Косово.

Действия полиции, которая пыталась привести к присяге албанских мэров в городах Зубин Поток, Лепосавич и Звечан, привели к столкновениям. Местное сербское население заблокировало здания муниципалитетов, чтобы помешать захвату власти в сербских городах края.
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