В школах США появилась книга о Винни-Пухе для противостояния массовой стрельбе

В штате Техас в США власти округа Даллас выпустили пособия для детей с информацией о способах противодействия массовой стрельбе в школах. Главным героем в книге выступает Винни-Пух.
В школах раздали пособия, в которых Винни-Пух «учит» защите от массовой стрельбы. Дети принесли книги с любимым героем домой, не обращая должного внимания на содержание. Родители очень обеспокоились этим и потребовали у властей объяснений.
Как утверждает администрация, ежедневно идет работа по улучшению мер безопасности и предотвращению стрельбы, а книга с Вини-Пухом стала лишь одной из мер. При этом не уточняется общее число учебных заведений, которые получили пособие.
Ранее в штате Техас после стрельбы в торговом центре города Аллен погибли девять человек. Впоследствии стрелок был ликвидирован местными полицейскими.