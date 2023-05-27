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Не менее четырех человек погибли в китайской провинции Хэбэй в результате взрыва фейерверка

Происшествия
Не менее четырех человек погибли в китайской провинции Хэбэй в результате взрыва фейерверка

Взрыв фейерверка привел к гибели не менее четырех человек в китайской провинции Хэбэй. Об этом говорится в материале издания Xinhua со ссылкой на местные власти.

Согласно полученной информации, хлопок произошел днем ранее в 16:00 по местному времени (11:00 по Москве). При этом салют сработал на территории полицейского участка, расположенного в уезде Дачэн.

Правоохранители проверяли пиротехнические средства на предмет нелегального сбыта. Но в какой-то момент фейерверк взорвался, в результате чего как минимум четыре человека получили смертельные раны.

Также медицинская помощь понадобилась еще пятерым пострадавшим. Стражи порядка организовали проверку по факту случившегося.

До этого неизвестный мужчина устроил стрельбу на 721-м километре трассы Хабаровск — Владивосток. Житель Приморского края открыл огонь рядом с заправкой и точками общественного питания, повредив один из павильонов.
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