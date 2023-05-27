Бывший футболист ЦСКА и олимпийской сборной России Петр Седунов сообщил о разгуле преступности в Швеции. Спортсмен проживает в скандинавской стране на протяжении вот уже более двух десятков лет.
По его словам, в Швеции насчитывается большое количество мигрантов. В Стокгольме даже появились районы, которые состоят только из переселенцев и куда лучше не заходить. Из-за этого местные власти пытаются «принимать поменьше» выходцев из других стран.
«С криминалом сейчас у нас будь здоров. Убийств много. Стреляют прямо на улице», — высказался экс-футболист в интервью изданию «Спорт-Экспресс».
Военная поддержка Киева обходится слишком дорого Стокгольму, что чревато ухудшением обороноспособности Швеции, ранее заявил главком ВС скандинавского королевства Микаэль Бюден. Вооруженные силы страны уже оказались перед лицом нехватки оборудования. Схожая ситуация наблюдается и с боеприпасами