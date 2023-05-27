В Комсомольске-на-Амуре самогонный аппарат стал причиной взрыва в многоквартирном доме

Самогонный аппарат взорвался в одном из домов Комсомольска-на-Амуре. Хлопок повредил семь машин.
По данным МЧС по Хабаровскому краю, инцидент произошел 27 мая. Из окон на четвертом этаже вылетели стекла, которые повредили автомобили. Самого самогонщика доставили в больницу. Медики диагностировали у него ожоги тела.
Сотрудники МЧС напомнили о правилах эксплуатации самогонных аппаратов, подчеркнув, что их нельзя хранить вблизи отопительных приборов или легковоспламеняющихся предметов и жидкостей. Также запрещается хранить и пользоваться аппаратом в неисправном виде.
Ранее в Псковской области прогремел взрыв. По словам главы региона Михаила Ведерникова, в результате пострадало административное здание.