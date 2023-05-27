В МИД заявили, что Россия продолжит поддержку Сербии в отстаивании своих прав

Россия поддержит Сербию в отстаивании своего суверенитета, легитимных прав и территориальной целостности. Об этом заявил директор четвертого европейского департамента МИД Юрий Пилипсон в беседе с РИА Новости.
Дипломат считает, что любое решение по Косово должно быть приемлемо для Сербии и одобрено Совбезом ООН. В свою очередь Запад избирательно относится к международному праву, игнорируя интересы сербов.
«Продолжим поддерживать Белград в отстаивании им своих легитимных прав, суверенитета и территориальной целостности. У нас нет поводов сомневаться в устойчивости руководства Сербии», — заявил дипломат.
Накануне президент Сербии Александр Вучич созвал экстренное заседание Совбеза. Причиной стало обострение ситуации в Косово.