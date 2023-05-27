Писатель Захар Прилепин провел параллели между боевыми действиями в Чечне и в Донбассе

Писатель, действующий офицер Росгвардии и общественный деятель Захар Прилепин, пострадавший в результате украинского теракта, рассказал о параллелях между Чеченской войной и нынешней ситуацией на Украине. Автор книг принимал участие в обоих конфликтах.
Прилепин отметил, что в 1990-ые годы к власти пришел антимосковский клан, который стал проводить не только политику выдавливания русских и русскоязычных, но и претендовать на ряд российских территорий. Вместе с этим в Чечне началась малая гражданская война.
Писатель рассказал, что отряд входил в Грозный в марте 1996- года, в момент очередного штурма города боевиками. По его словам, их сразу привезли знакомиться с отрядом чеченского антисепаратистского сопротивления, настроенных прорусски. Либеральная пресса тогда молчала об их существовании.
«Сходства просты — и в Чечне, и на Донбассе я занимался одним и тем же. Мы исправляли постигшую их народы беду. И с лучшими, не потерявшими рассудок сыновьями кавказских народов, в первую очередь чеченского народа», — заключил он в беседе с «Парламентской газетой».
Ранее Захар Прилепин рассказал о восстановлении после покушения.