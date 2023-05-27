Глава МВФ Георгиева напомнила CША сказку о Золушке из-за угрозы дефолта

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в своей речи об угрозе дефолта в США сравнила ситуацию с сказкой про Золушку.
В своем заявлении Георгиева отметила, что Соединенные Штаты не раз были под угрозой дефолта и принимали экстренные меры по его недопущению. По мнению главы МВФ, Вашингтону следует ускориться с решением вопроса.
«Мы все читали сказку о Золушке… прежде чем наша карета превратится в тыкву, не могли бы мы, пожалуйста, решить эту проблему?», — сказала Георгиева.
Ранее министр финансов США Джаннет Йеллен заявила, что страна столкнется с дефолтом до пятого июня, если власти не предпримут необходимых мер. При этом в Минфине называли крайним сроком первое июня.