В Петербурге мошенники убедили пенсионерку взять кредиты и перевести им 2,2 млн рублей

В Северной столице телефонные мошенники убедили пенсионерку оформить несколько кредитов на миллионы рублей и перевести им все средства. Об этом сообщает 78.ru.
По данным издания, 69-летней петербурженке позвонили незнакомцы и представились сотрудниками банка. По их наставлению женщина взяла несколько кредитов на сумму 2,2 миллиона рублей, после чего перевела деньги злоумышленникам.
Известно, что пенсионерка самостоятельно обратилась в правоохранительные органы. По данному факту возбужденно уголовное дело, полицейские разбираются в обстоятельствах произошедшего.
Ранее мошенники обманом забрали у 76-летнего мужчины из Подмосковья 200 тысяч рублей на магические обряды.