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В Петербурге мошенники убедили пенсионерку взять кредиты и перевести им 2,2 млн рублей

Происшествия
В Петербурге мошенники убедили пенсионерку взять кредиты и перевести им 2,2 млн рублей

В Северной столице телефонные мошенники убедили пенсионерку оформить несколько кредитов на миллионы рублей и перевести им все средства. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, 69-летней петербурженке позвонили незнакомцы и представились сотрудниками банка. По их наставлению женщина взяла несколько кредитов на сумму 2,2 миллиона рублей, после чего перевела деньги злоумышленникам.

Известно, что пенсионерка самостоятельно обратилась в правоохранительные органы. По данному факту возбужденно уголовное дело, полицейские разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Ранее мошенники обманом забрали у 76-летнего мужчины из Подмосковья 200 тысяч рублей на магические обряды.
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