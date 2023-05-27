В Воронеже местные жители заявили о попытке украсть ребенка с детской площадки

Жители Воронежа заявили о попытке похитить ребенка с детской площадки. Незнакомец не смог увести мальчика, но горожане все равно обратились в полицию.
Очевидцы заметили странного мужчину. Он обратился к ребенку 7-8 лет и попытался увести его. Предлог, по заявлениям людей, был странным. Неизвестный хотел познакомиться с чьей-то мамой.
Ребенок не согласился. Школьник испугался и прекратил общение. После инцидента взрослый скрылся. Горожане написали заявление в полицию. На данный момент устанавливается личность мужчины.
В Пятигорске психиатр принуждал собственного сына смотреть с ним порнографию. Такую форму совместного досуга мужчина практиковал более пяти лет.