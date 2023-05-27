В Экваториальной Гвинеи призвали урегулировать конфликт на Украине без вмешательства третьих сил

Россия и Украина должны урегулировать конфликт без вмешательства в процесс третьих сил, которые разрушают мир и стабильность. Об этом заявил посол Экваториальной Гвинеи в Москве Лусиано Нкого Ндонг Айекаба в беседе с РИА Новости.
Посол указал, что Малабо внимательно следит за всеми событиями, произошедшими с начала конфликта на Украине. Дипломат подчеркнул, что Москва и Киев имеют исторические узы, которые трудно разрушить.
Посол Экваториальной Гвинеи также пригласил Россию участвовать в разработке нефтяных месторождений. Он отметил, что Малабо заинтересовано и в обучении персонала в различных отраслях.