Актриса Джейн Фонда пожаловалась на нежелание Роберта Рэдфорда целоваться с ней на съемках

Американская актриса Джейн Фонда заявила, что ее коллега Роберт Рэдфорд не хотел целоваться с ней на съемках нескольких фильмов. Об этом сообщает издание Deadline.
На 76-м Каннском кинофестивале звезда во время публичного выступления рассказала о своей работе и сотрудничестве с другими актерами.
Фонда призналась, что Роберт Рэдфорд, с которым она снималась в нескольких картинах, не любил целоваться с ней в кадре. Она отметила, что из-за этого чувствовала себя угнетенной.
Причины такого поведения актера артистка не назвала, однако она намекнула, что дело было не в ней.
«Я никогда не разговаривала с ним об этом, но винила себя. Он очень не любил целоваться на съемках. Думаю, у него просто проблемы с женщинами», — поделилась звезда.
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