Зампред Совбеза России Медведев описал мемом желание Украины попасть в ЕС и НАТО

Киев рискует разделить судьбу Багдада и Дамаска вместо вступления в Европейский союз и НАТО. На это указал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, опубликовав в своем Telegram-канале соответствующий мем.
На картинке страны изображены в виде людей, при этом ее верхняя часть посвящена прошлому. Украина стоит в окружении США, Великобритании и указанных международных организаций.
В свою очередь западные государства обещают включить Киев в свой клуб. Однако уже в следующей сцене показана текущая обстановка.
Теперь рядом с Украиной находятся Афганистан, Сирия, Ирак, Ливия и Йемен. Они повторяют ту же фразу: «Ты скоро будешь одним из нас».
Медведев не стал как-либо комментировать публикацию. Тем не менее в своем предыдущем посте он описал сценарий исчезновения граничащей с РФ страны.
Ранее конгрессмены направили письмо американскому президенту Джо Байдену, призвав отправить в зону конфликта баллистические ракеты ATACMS. В частности, к главе государства обратились парламентарии Джо Уилсон и Стив Коэн.