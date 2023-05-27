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В Минобороны Армении заявили, что на границе с Азербайджаном найдена машина пропавших военных

Политика
В Минобороны Армении заявили, что на границе с Азербайджаном найдена машина пропавших военных

В Министерстве обороны Армении сообщили, что на границе с Азербайджаном обнаружен грузовой автомобиль, на котором армянские военнослужащие доставляли продовольствие.

На границе с Азербайджаном найдена машина, на которой доставляли продовольствие двое пропавших армянских военных. Представители ведомства пришли к выводу, что солдат похитили преднамеренно.

Ранее в Азербайджане заявили о попытке армянских военных пересечь границу на Зангиланском направлении. Двое военных армии соседнего государства были задержаны на месте. Оставшимся членам группы удалось скрыться. Ереван опровергает эту информацию.
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