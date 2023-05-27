В Минобороны Армении заявили, что на границе с Азербайджаном найдена машина пропавших военных

В Министерстве обороны Армении сообщили, что на границе с Азербайджаном обнаружен грузовой автомобиль, на котором армянские военнослужащие доставляли продовольствие.
На границе с Азербайджаном найдена машина, на которой доставляли продовольствие двое пропавших армянских военных. Представители ведомства пришли к выводу, что солдат похитили преднамеренно.
Ранее в Азербайджане заявили о попытке армянских военных пересечь границу на Зангиланском направлении. Двое военных армии соседнего государства были задержаны на месте. Оставшимся членам группы удалось скрыться. Ереван опровергает эту информацию.