«Сохранить и преумножить бесценное достояние»: глава СК России Бастрыкин поздравил Петербург с 320-летием

Председатель СК России Александр Бастрыкин поздравил жителей Петербурга с 320-летием со дня основания города.
Северную столицу строили и защищали многие поколения петербуржцев, подчеркнул глава ведомства. С городом связаны имена выдающихся деятелей науки, политики и искусства. В памяти россиян навсегда останется и подвиг защитников блокадного Ленинграда, благодаря героизму которых Петербург сегодня является красивейшим и гостеприимным городом, добавил он.
«Наша общая цель — сохранить и преумножить бесценное достояние, укрепить его славу для будущих поколений. Не случайно ряд образовательных учреждений Следственного комитета базируется именно в Северной столице, ведь здесь всегда были сильны традиции русского офицерства», — цитирует Бастрыкина пресс-служба СК России.
Петербург ранее утвердил символику, с которой встретит свой 320-й день рождения. Это будет черный орел на желтом фоне. Под этой расцветкой во всех районах города пройдет более 200 мероприятий.