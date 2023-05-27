В России кинодеятелям предрекли нехватку оборудования из-за санкций

Киноделы России могут столкнуться с нехваткой оборудования из-за санкционного давления. Отечественные производители не могут обеспечить представителей отрасли нужным количеством техники.
В РФ киноиндустрия на 90% обеспечивается иностранным оборудованием, сообщает РБК. Авторы подчеркивают, что обеспечить отрасль необходимым без стимулирования со стороны государства достаточно сложно.
«Импортозамещение в производстве техники и программном обеспечении для кинопроизводства — это процесс, который может занимать года и даже десятилетия», — сообщается в источнике.
В результате санкционного давления общий объем рынка может упасть до 50%. При этом сектор уже испытывал проблемы, связанные с пандемией.
Ограничения затронули ряд других отраслей, в том числе и туристическую. Несмотря на это, путешественники продолжают активно посещать другие страны.