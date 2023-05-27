Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Схрон с украинским оружием обнаружили в херсонском селе Балашово

Происшествия
Схрон с украинским оружием обнаружили в херсонском селе Балашово

Полицейские обнаружили схрон с оружием и снаряжением украинских боевиков на территории села Балашово в Херсонской области. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД России по региону.

Как стало известно, тайник был найден в ходе проверки оперативной информации. При этом его владельцем оказался 43-летний житель населенного пункта, хранивший вооружения на своем участке.

«В нежилой постройке в его дворе полицейские обнаружили зарытый в землю мешок с автоматом АК-74, 30 патронами калибра 5,45 мм, бронежилетом, трудовой книжкой и копией паспорта гражданина Украины, книгой War.ru и комплектами формы ВСУ», — отметили в ведомстве.

Как рассказал мужчина, в феврале прошлого года он нашел оружие и боеприпасы в здании одной из местных школ. Однако вместо обращения в правоохранительные органы он решил присвоить снаряжение, чтобы при необходимости использовать его с целью самообороны.

Теперь стражи порядка решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Содержимое схрона поместили в комнату хранения территориального отделения полиции.

До этого губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о взрыве неподалеку от деревни Литвиново. В результате было повреждено административное здание нефтепровода.
схрон с оружием Херсонская область всу полиция
Военкоры ФАН